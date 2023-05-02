Топорков Михаил Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Топорков
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 12 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 408
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140075. ТОПОРКОВЪ, МИХАИЛЪ ПАВЛОВЪ. Мщ. г. Шадринска, 14 л.; — З. Н. 11 уч. Шадринск. у. 12 Авг. 909, 11 и 169 М., исправ. пріютъ до исправл. Исп. 12 Сент. 909.
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