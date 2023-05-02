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Нигулас Анна Андресова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Нигулас
Имя
Анна
Отчество
Андресова
Дата исполнения приговора
11 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
97091. НИГУЛАСЪ, АННА АНДРЕСОВА, 57 л. К. Феллин. у., Ново-Оберпаленск. в.; — Рижск. О. С., 17 Нояб. 910, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 11 Іюня 911. | 903 72194 169 М.

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