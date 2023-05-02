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Демидов Дмитрий Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демидов
Имя
Дмитрий
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
17 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3801. ДЕМИДОВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 28 л., Даниловск. у., Положиновск. в., д. Токарева. В. Т. Северо-Кавказск. окр. Ст. 107, лиш. св. 1 г. Исп. 17 дек. 923.

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