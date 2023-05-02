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Киреев Иван Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киреев
Имя
Иван
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
20 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 168
Источник
Скан
Оригинальная запись
5880. КИРЕЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ, 22 л., Лебедянск. у., Ольховск. в. и с., Н. С. 3 уч. Лебедянск. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г., Исп. 20 нояб. 923

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