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Любимцев Петр Семенович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Любимцев
Имя
Петр
Отчество
Семенович
Дата исполнения приговора
17 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
8397. ЛЮБИМЦЕВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ, 37 л., г. Арзамаса. Н. С. 3 уч. Арзамасск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 17 апреля 923.

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