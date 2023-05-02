Лущ Николай Онуфриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лущ
- Имя
- Николай
- Отчество
- Онуфриевич
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 237
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8358. ЛУЩ НИКОЛАЙ ОНУФРИЕВИЧ, 27 л., Белостокск. у. и в. В. Т. 14 стр. корп. Ст. 202 ч. 1, пор. пр. 2 г. Исп. 12 ноября 923.
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