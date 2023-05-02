Максюшин Яков Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Максюшин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 213
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96225. МАКсЮШИНЪ, ЯКОВЪ АНДРЕевъ, 25 л. К. Сапожков. у., в. и с. Путятина; — Рязан. О. С., 16 Мая 911, 152 и 2 ч. 1654¹ У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Сапожков. у. отъ 10 Сент. 910 г. (3 п. 170¹ М., тюр. 6 м.), арест. отд. 4 г. Исп. 11 Іюня 911. | 906 71660 170 М. | 906 12558 170 М.
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