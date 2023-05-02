Парамонов Тимофей Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Парамонов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 211
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7462. ПАРАМОНОВ, ТИМОФЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 21 г., Сенгилейск. у., Бестужевск в. и с. Н. С. 5 уч. Сенгилейск у. Ст. 140-6. лиш. св. ½ г. и пор пр. 3 г. Исп. 13 июля 923.
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