Соколов Сергей Романов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соколов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Романов
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 308
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98771. СОКОЛОВЪ, СЕРГѢЙ РОМАНОВЪ, 26 л. Каз. Усть-Медвѣдицк. окр. и ст., х. Варламова; — Усть-Медвѣдицк. О. С., 10 Мая 911, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 8 Марта 911 г. (1654² и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г.), арест. отд. 2½ г. Исп. 22 Іюня, счит. ср. съ 8 Марта 911. | 909 57890 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 115067.
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