Дорогань Матвей Максимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорогань
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Максимов
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 82
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46555. ДОРОГАНЬ, МАТВѢЙ МАКСИмовъ. К. Канев. у., Богуславск. в., с. Михайловки, 28 л.; — М. С. 3 уч. Канев. окр., 169 М. и по сов. съ приг. сего С. отъ 17 Нояб. 904 г., тюр. 6 м. Исп. 6 Апр. 905.
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