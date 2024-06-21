Цырман Феликс Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цырман
- Имя
- Феликс
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141031. ЦЫРМАНЪ, ФЕЛИКСЪ ЕГОРОВЪ. К. Люцинск. у., Корсовск. в., д. Айзелькшни, 20 л.; — Витебск. О. С. 16 Сент. 909, 140 и 1 ч. 1483 У., тюр. 1 г. Исп. 31 Окт. 909.
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