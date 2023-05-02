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Панин Павел Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панин
Имя
Павел
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
15 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 266
Источник
Скан
Оригинальная запись
9826. Панин Павел Яковлевич, 22 л., Тульск. г., Куркинск. р., с. Андреевки. Н. С. Куркинск. р. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 15 июня 926.

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