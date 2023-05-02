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Разумов Василий Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Разумов
Имя
Василий
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
01 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
10965. Разумов Василий Алексеевич, 16 л., Тверск. г., Бежецк. у., пос. Литики. Н. С. 1 р. Бежецк. у. Тверск. г. Ст. 143, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 1 апр. 926.

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