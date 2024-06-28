Ухов Кузьма Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ухов
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46099. УХОВЪ, КУЗЬМА СЕМЕНОВЪ. К. Волоколам. у., Яропольск. в., д. Савкина, 32 л.; — Нижегород. Городск. С. М. С., 16, 169 и 4 п. 170 М., по слож. съ наказ. по приг. М. С., 4 уч. г. Н.-Новгорода отъ 13 Марта 907 г., тюр. 7½ м. Исп. 30 Апр., счит. ср. съ 13 Марта 907. | 903 102678 169 М.
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