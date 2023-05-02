Чушкин Иван Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чушкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141362. ЧУШКИНЪ, ИВАНЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Сердобск. у., в. и с. Сосновки, 20 л.; — Саратов. О. С. 13 Сент. 909, 12, 13 и 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 97473, тюр. 6 м. Исп. 29 Окт. 909.
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