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Чушкин Иван Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чушкин
Имя
Иван
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 456
Источник
Скан
Оригинальная запись
141362. ЧУШКИНЪ, ИВАНЪ ТИМОФЕЕВЪ. К. Сердобск. у., в. и с. Сосновки, 20 л.; — Саратов. О. С. 13 Сент. 909, 12, 13 и 170¹ М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 97473, тюр. 6 м. Исп. 29 Окт. 909.

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