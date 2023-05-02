Петров Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Михаил Николаевич

Петров Михаил Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Петров
Имя
Михаил
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
30 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
27617. ПЕТРОВ, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, 33 л. Гр. Вышневолоцк. у.; — Н. С. 3 р. г. Рыбинска. Спекуляц., лиш. св. 1½ г. Исп. 30 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.