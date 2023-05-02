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Пелькин Яков Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пелькин
Имя
Яков
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 213
Источник
Скан
Оригинальная запись
7527. ПЕЛЬКИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 22 л., Пронск у., Архангельск, в., с. Старо-Стрелецк. слободы. Рязанск. Губсуд. Ст. 114-а ч. 1, лиш. св. 1 г. 11 м. 20 д. и пор. пр. 2 г. Исп. 1 июля 923.

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