Ганичев Василий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ганичев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81298. ГАНИЧЕВЪ, ВАСИЛІЙ ИВАновъ, 30 л. К. изъ сс. Александровск., на ост. Сахалинѣ, окр., рд. въ г. Порховѣ; — М. С. 11 уч. Владивостокск. О. С., 8 Марта 911, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 26 Марта 911. | 910 73839 169 М. | 902 41968 1490 У.
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