Попова Матрена Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Попова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29306. ПОПОВА, МАТРЕНА НИКОЛАЕВА (она же Бажина). Лиш. ос. пр. изъ к. Пермск. у., в. и с. Верхне-Муллинскаго, 42 л.; — Пермск. О. С., 2 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 29 Дек. 908. | 905 76490 1655 У. | 900 54232 169 М. | 904 7650 169 М. | 97 5360 169 М. | 902 68253 (69 М. | 93 83551 169 М.
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