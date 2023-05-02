Жемайтис Станислава Блажеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жемайтис
- Имя
- Станислава
- Отчество
- Блажеевна
- Дата исполнения приговора
- 01 август 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3181. ЖЕМАЙТИС СТАНИСЛАВА БЛАЖЕЕВНА, 31 г. Рд. в Виленск. г., Свенцянск. у., Тверецк. в. Ленинградск. Губсуд. Ст. ст. 16, 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 1/ѴПІ—24.
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