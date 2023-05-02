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Прокофьев Алексей Стефанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прокофьев
Имя
Алексей
Отчество
Стефанович
Дата исполнения приговора
02 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 291
Источник
Скан
Оригинальная запись
10769. Прокофьев Алексей Стефанович, 21 г., Калужск. у., Некрасовск. в., д. Язвы. Н. С. 4 уч. Калужск. у. Ст. 143, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 2 апр. 926.

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