Лавриненко Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавриненко Иван Ильич

Лавриненко Иван Ильич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лавриненко
Имя
Иван
Отчество
Ильич
Дата исполнения приговора
13 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7827. ЛАВРИНЕНКО ИВАН ИЛЬИЧ, 28 л., Кавказск. отд., ст. Тихорецкой. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 10 л. Исп. 13 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.