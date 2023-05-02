Филиппов Григорий Дорофеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Дорофеевич
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29901. ФИЛИППОВ, ГРИГОРИЙ ДОРОФЕЕВИЧ, 31 г. Гр. Ижно-Печорск. у., Усть-ухтинск. в.; — Н. С. 1 уч. Печорск. у. Убийство, лиш. св. 3 г., с зач. 2 л. пр. з. Исп. 13 окт. 920.
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