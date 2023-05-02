Сидельников Лазарь Трофимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидельников
- Имя
- Лазарь
- Отчество
- Трофимович
- Дата исполнения приговора
- 04 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9054. СИДЕЛЬНИКОВ ЛАЗАРЬ ТРОФИМОВИЧ, 41 г., Амурск. г. Ивановск. в. и с. Амурск. Губсуд. Ст. 183 ч. 2, лиш. св. 9 л. 8 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 4 окт. 923.
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