Макаров-Иванов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров-Иванов Василий Иванович

Макаров-Иванов Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров-Иванов
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
07 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8536. МАКАРОВ-ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 39 л., Псковск. у., Остенск. в., д. Тупицы. Псковск. Губсуд. Ст. ст. 97 ч. 2, 98, 114а, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 7 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.