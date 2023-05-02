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Гаджи-Насыров Мешади-Насыр-Гаджи-Ахверды-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гаджи-Насыров
Имя
Мешади-Насыр-Гаджи-Ахверды-Оглы
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 60
Источник
Скан
Оригинальная запись
45947. ГАДЖИ-НАСЫРОВЪ, МЕШАДИ-Насыръ-Гаджи-Ахверды-Оглы. К. Эриван. у., с. Садаракъ, 50 л.; — Тифлисск. С. П., 148, 149 и 1464 У. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 2 м. и 20 дн. Исп. 3 Іюня 905.

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