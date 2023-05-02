Крук Лука Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крук
- Имя
- Лука
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- 04 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 202
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7105. КРУК ЛУКА ОСИПОВИЧ, 27 л. Рд. в Витебск. г., Дриссенск. у., Сарьянск. в. Н. С. 1 уч. г. Витебска. Ст. 144, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 4 июля 923.
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