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Роднов Карп Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Роднов
Имя
Карп
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8276. РОДНОВ КАРП ИВАНОВИЧ, 24 л., Шуйск. у., Афанасьевск. в., д. Марково. Н. С. 1 уч. Шуйск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 апр. 923.

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