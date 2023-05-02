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Ермолаев Герасим

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермолаев
Имя
Герасим
Дата исполнения приговора
28 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4469. ЕРМОЛАЕВ ГЕРАСИМ, 40 л., Холмск. у., Загорск. в., д. Заворовья. Н. С. 1 уч. Тихвинск. у. Ст. 140а, лиш. св. 3½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 28 апр. 923.

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