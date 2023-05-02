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Хлыбова Мария Федоровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлыбова
Имя
Мария
Отчество
Федоровна
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 322
Источник
Скан
Оригинальная запись
11163. ХЛЫБОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА, 22 л., Нолинск. у., Семернковск. в., д. Огиово. Н. С. Деж. кам. г. Свердловска. Ст. 176, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 3/ХІ—26.

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