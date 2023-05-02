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Кононова Зинаида Григорьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кононова
Имя
Зинаида
Отчество
Григорьевна
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
Источник
Скан
Оригинальная запись
6417. КОНОНОВА ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА, 21 г., Скопинск. у., Вослетск. в., с. Лопатино, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. 85, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г., Исп. 31 окт. 923.

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