Кононова Зинаида Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кононова
- Имя
- Зинаида
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 183
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6417. КОНОНОВА ЗИНАИДА ГРИГОРЬЕВНА, 21 г., Скопинск. у., Вослетск. в., с. Лопатино, В. Т. Триб. Западн. окр., Ст. 85, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 1 г., Исп. 31 окт. 923.
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