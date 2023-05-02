Драгомирецкий Владимир Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Драгомирецкий
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 27 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2710. ДРАГОМИРЕЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 27 л., г. Томска. В. Т. 5 Кавказск. Краснознамен. арм. Ст. ст. 60, 205в, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 27/ІІІ - 24.
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