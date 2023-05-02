Зырянов Яков Григорьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зырянов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Григорьевич
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5064. ЗЫРЯНОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ, 33 л., Пермск. у., Ильинск. в., д. Сурилт. Пермск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в» и 181 ч. 2, лиш. св. 1 г. Исп. 6 сент. 923.
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