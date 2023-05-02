Насыбуллин Фахрутдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Насыбуллин
- Имя
- Фахрутдин
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33976. НАСЫБУЛЛИНЪ, ФАХРУТДИНЪ. Лиш. сс. пр. изъ к. Мамадыш. у., Ново-Чурилиііск. в., д. Чумы-Илги, 62 л.; — Сарапульск. О. С. (въ 8 р.), 1654¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 22 Марта 905. | 902 24996 1653 У. | 91 33884 296 и 1654¹ У. | 98 94996 1655 У. | 90 25208 170 М. | 96 94258 1654¹ У. | 89 62395 169 М. | 95 99567 1655 У.
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