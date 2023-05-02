Кузнецова Елена Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 05 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 174
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83877. КУЗНЕЦОВА, ЕЛЕНА ВАСИЛЬева, 28 л. К. Дмитровск. у., Почерковск. в., д. Прудцовъ; — Москов. О. С., 17 Нояб. 910, 152, 152¹ и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 1 г., съ зач. 4 м. предв. заключ. Исп. 5 Апр. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 911 г. № 52213. | 908 127379 170 М., по сов. ст. приг., напеч. въ 908 г. № 144437. | 907 50410 177 М. и 977 У. | 906 78560 169 М. | 902 98152 175 М. | 905 48012 169 М. | 900 11625 172 М.
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