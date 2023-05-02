Юськаев Рахметул Кадермятов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Юськаев
- Имя
- Рахметул
- Отчество
- Кадермятов
- Дата исполнения приговора
- 15 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 685
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19149. ЮСЬКАЕВЪ, РАХМЕТУЛЪ КАдермятовъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Симбирск. г., Ардатов. у., Неклюдовск. в., 41 г., рл. т. же у., Миклюцк. в., д. Масказеровѣ; — Виленск. С. П., 115 и 2 ч. 1459 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 15 Нояб. 908. 905 65130 16541 У. | 95 77799 170 М. 900 93497 309 У.
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