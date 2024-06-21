Мищенко Трофим Спиридонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мищенко
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Спиридонов
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 222
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85083. МИЩЕНКО, ТРОФИМЪ сПИРИдоновъ (онъ же Матвѣенко), 28 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Остерск. у., Семиполковск. в., с. Калиты; — Чернигов. О. С., 7 Мая 911, 152¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 10 Іюня 911. | 908 110218 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 30135. | 905 89973 1655 У. | 900 53523 169 М. | 904 43523 1649 У. | 99 49251 177 М.
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