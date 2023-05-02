Паничкин Сергей Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Паничкин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 10 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 335
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28666. ПАНИЧКИНЪ, СЕРГѢЙ ИВАНОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ардатов. у., Апраксинск. н., с. Ахматова, 31 г.; — Симбир. О. С., 134, 135, 1 ч. 1685 и 1 ч. 1659¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Дек. 908. | 907 84180 169 М. | 905 6278 995 У. | 906 7242З 169 М. К. Новосильск. у., в. и с. Скороднаго, 27 л.; — У. 45. О. С. по Новосильск. у., 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 10 Февр. 909.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.