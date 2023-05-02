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Колесников Дмитрий Ксенофонтович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Колесников
Имя
Дмитрий
Отчество
Ксенофонтович
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 142
Источник
Скан
Оригинальная запись
4937. КОЛЕСНИКОВ ДМИТРИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ, 42 л., Бугурусланск. у., Полудневск. в., с. Ерзовки. Самарск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «в», 189, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25/ІХ—24. 

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