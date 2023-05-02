Тищенко Семен Карпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тищенко
- Имя
- Семен
- Отчество
- Карпов
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 404
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139985. ТИЩЕНКО, СЕМЕНЪ КАРПОВЪ. К. Роменск. у., в. и с. Засулья, 38 л.; — Полтав. О. С. 18 Сент. 909, 2 п. 1643 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 12 Окт. 909. | 908 26950 169 М. | 902 18093 169 М.
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