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Манеева Евдокия Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Манеева
Имя
Евдокия
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
30 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
8710. МАНЕЕВА ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВНА, 22 л., Ойратск. обл., Майминск. в., с. Чергачика. Н. С. 1 уч. Ойратск. обл. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 апреля 923.

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