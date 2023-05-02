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Куликова Елена Прокофьева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликова
Имя
Елена
Отчество
Прокофьева
Дата исполнения приговора
23 март 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
32870. КУЛИКОВА, ЕЛЕНА ПРОКОФЬЕВА (она же Никитина, Ниткина и Буробина). К. Дмитров. у., Горск. в., д. Гарей, 25 л.; — Москов. Ст. М. С. Срѣтен. уч. (въ 4 р.), 13, 14. 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Марта 905. | 99 100642 1647 У. | 95 64894 169 М. | 97 48809 169 М.

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