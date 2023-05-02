Куликова Елена Прокофьева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куликова
- Имя
- Елена
- Отчество
- Прокофьева
- Дата исполнения приговора
- 23 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32870. КУЛИКОВА, ЕЛЕНА ПРОКОФЬЕВА (она же Никитина, Ниткина и Буробина). К. Дмитров. у., Горск. в., д. Гарей, 25 л.; — Москов. Ст. М. С. Срѣтен. уч. (въ 4 р.), 13, 14. 169 и 170 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Марта 905. | 99 100642 1647 У. | 95 64894 169 М. | 97 48809 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.