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Куликовский Борис Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликовский
Имя
Борис
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
26 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 214
Источник
Скан
Оригинальная запись
7556. КУЛИКОВСКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ, 23 л., б. Петроградск. у., Парголовск. в. и с. В. Т. Западно-Сибирского. окр. Ст. ст. 89, 105, 188, лиш. св. 1 г. 6 м. Исп. 26 марта 923.

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