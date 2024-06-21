Тимошко Адам Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимошко
- Имя
- Адам
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 139934. ТИМОШКО, АДАМЪ ИГНАТЬЕВЪ. К. Вилейск. у., Городокск. в., д. Семерники, 30 л.; — Минск. О. С. 7 Сент. 909, 169 и 4 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 13 Окт. 909. | 97 51080 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 32674.
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