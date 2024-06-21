Тимошко Адам Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошко Адам Игнатьев

Тимошко Адам Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тимошко
Имя
Адам
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 402
Источник
Скан
Оригинальная запись
139934. ТИМОШКО, АДАМЪ ИГНАТЬЕВЪ. К. Вилейск. у., Городокск. в., д. Семерники, 30 л.; — Минск. О. С. 7 Сент. 909, 169 и 4 п. 170 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 8 м. Исп. 13 Окт. 909. | 97 51080 170 М., по сов. съ приг., напеч. въ 97 г. № 32674.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close