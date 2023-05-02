Якупов Галимхан
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Якупов
- Имя
- Галимхан
- Дата исполнения приговора
- 22 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 377
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12489. ЯКУПОВ, ГАЛИМХАН, 50 л. Гр. Бирск. у., Московск. в., д. Карачаеми; — Н. С. 2 уч. Бирск. р. Несдача хлеба, штраф 75 тыс. р. Исп. 22 авг. 920.
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