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Безсонов Владимир Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безсонов
Имя
Владимир
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
30 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
100838. БЕЗСОНОВЪ, ВЛАДИМИРЪ МИхайловь, 20 л. Лиш. ос. пр. см. кол. рог., рд. въ г. Орлѣ; — Одесск. О. С., 6 Іюня 911, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 30 Іюня 911. | 908 31027 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 84179. | 903 68170 1655 У. | 901 39648 169 М. | 901 71878 170 М.

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