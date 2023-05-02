Безсонов Владимир Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безсонов
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 30 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100838. БЕЗСОНОВЪ, ВЛАДИМИРЪ МИхайловь, 20 л. Лиш. ос. пр. см. кол. рог., рд. въ г. Орлѣ; — Одесск. О. С., 6 Іюня 911, 9 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2 г. Исп. 30 Іюня 911. | 908 31027 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 84179. | 903 68170 1655 У. | 901 39648 169 М. | 901 71878 170 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.