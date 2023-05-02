Артамонов Александр Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонов Александр Романович

Артамонов Александр Романович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Артамонов
Имя
Александр
Отчество
Романович
Дата исполнения приговора
18 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 29
Источник
Скан
Оригинальная запись
1009. Артамонов Александр Романович, 31 г., Епи фанск. у., Батринск. в., д. Клин. Н. С. Сокольчическ. р. г. Москвы. Ст. ст. 95, 180 п. "б", лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 18 дек. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close