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Галочкин Иван Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галочкин
Имя
Иван
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
24 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
14023. ГАЛОЧКИН, ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 23 л. Гр. Суздальск. у., Городищенск. в., с. Михайловой стороны; — Н. С. 7 уч. Ковровск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 21 д. пр. з. Исп. 24 июля 920.

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