Турунов Кирилл Акимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Турунов
- Имя
- Кирилл
- Отчество
- Акимович
- Дата исполнения приговора
- 18 май 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9695. ТУРУНОВ КИРИЛЛ АКИМОВИЧ, 30 л., Сев.-Двинск. г., Лальск. р., д. Тютрихи. Сев.-Двинск. Губсуд. Ст. 1 ч. 118, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 18/Ѵ—26.
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