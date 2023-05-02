Елисеев Елпидифор Елисеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елисеев
- Имя
- Елпидифор
- Отчество
- Елисеевич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14849. ЕЛИСЕЕВ, ЕЛПИДИФОР ЕЛИСЕЕВИЧ, 47 л. Гр. Краснинск. у., Палкинск. в., д. Великолесье; — Н. С. Черкизовск. отд. Бауманск. р. г. Москвы. Пьянство, пр. р. 1 г. условно. | 911 82192 172 М. | 907 72581 172 М.
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